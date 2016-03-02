Здравствуйте. Требуется написание уникальных 1500 описаний, по 1000 символов в среднем. Интересует стоимость и сроки.
Рерайт отзывов (модели женской одежды)
Рерайт имеющихся в интернете отзывов (модели женской одежды). 1000 знаков - 35 рублей. Объем около 10 000 знаков.
Заявки фрилансеров
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