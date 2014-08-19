Рерайт отзывов (работа на 3-5 часов)

Всем хорошего дня :) Суть проекта заключается в написании отзывов для постинга на форумах и разнообразных сайтов в виде комментариев. За каждый отзыв готова платить от 5 до 7 рублей. Всего 200 отзывов, сответсвенно оплата за выполнение проекта от 1000 до 1400 рублей. Примеры уже готовых отзывов прикреплены ниже с комментариями и сносками, если где-то что-то не так. В заявке пишите срок за который готовы выполнить, сумму в рублях и куда Вам удобней получить расчет (Яндекс Деньги, Киви, Вебмани, карта Приват Банка Украины - в таком случае указывайте сумму в гривнах). Оплата по выполнению работы 100%, или по 50% за каждые 100 отзывов. С исполнителем определюсь в течении завтра-послезавтра, общение по проекту только через скайп. Предпочтение дам исполнителю с наличием отзывов и с меньшими сроками выполнения.

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Исполнителю отправлю сайт с которого можно черпать дополнительную информацию о салоне. Тематика-автомобильная.