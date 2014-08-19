Необходим простой рерайт исходника на мед. тематику.
Рерайт отзывов (работа на 3-5 часов)
Всем хорошего дня :) Суть проекта заключается в написании отзывов для постинга на форумах и разнообразных сайтов в виде комментариев. За каждый отзыв готова платить от 5 до 7 рублей. Всего 200 отзывов, сответсвенно оплата за выполнение проекта от 1000 до 1400 рублей. Примеры уже готовых отзывов прикреплены ниже с комментариями и сносками, если где-то что-то не так. В заявке пишите срок за который готовы выполнить, сумму в рублях и куда Вам удобней получить расчет (Яндекс Деньги, Киви, Вебмани, карта Приват Банка Украины - в таком случае указывайте сумму в гривнах). Оплата по выполнению работы 100%, или по 50% за каждые 100 отзывов. С исполнителем определюсь в течении завтра-послезавтра, общение по проекту только через скайп. Предпочтение дам исполнителю с наличием отзывов и с меньшими сроками выполнения.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Исполнителю отправлю сайт с которого можно черпать дополнительную информацию о салоне. Тематика-автомобильная.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг29 заявокЗакрыт11 лет назад
Написать письмо для партнеров. Объем - 1 стр. Есть структура и наброски, нужно все оформить. Написать нужно в течении 2-3-х часов. От вас стоимость и примеры работ.Завершен11 лет назад
Требуются копирайтеры! Нескольким сайтам требуются копирайтеры! Требования: уникальные тексты, размещение фотографий, загружаемого контента. Условия: стоимость текста 30р. за 1000 символов, минимум 3 поста в день. Возможно больше. Срок оплаты по договорённости. ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Надо наполнить грамотным продуманным текстом с тематической оптимизацией (ключи подбирает исполнитель и согласовывает с заказчиком, т.е. со мной). Приоритет №1 - привлечение клиентов, приоритет №2 - seo оптимизация и продвижение. Адрес сайта в приложенном документе. ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт11 лет назад
На новостной сайт нужен рерайтер. Тематика от политики до игр. Среднее количество символов 500-600 без пробелов. Уникальность выше 80%. На данном этапе цена за новость 16р.Завершен11 лет назад
Разработать тексты 10-ти объявлений, репетиторства английского языка на дому. Тексты должны быть креативными и мотивирующими!!Закрыт11 лет назад
В интернет полным полно различных досок объявлений.. нужен человек который сможет давать объявления.. текст предоставим.. от вас цена за штуку и сколько максимум сможете дать за день...Копирайтинг14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Требуется написание положительных отзывов на странице молодого интернет-магазина в Яндекс-маркете. Примерный объем 20–30шт. в месяц. Оплата 3.5$/отзыв P.C. Для тех, кто не вкурсе — все отзывы ...Закрыт11 лет назад