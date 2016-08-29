Рерайт по источникам

КопирайтингЗакрыт28 заявок371 просмотр
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Рерайт по источнику, проект большой

Источники для рерайта предоставляются

Статьи средним объемом 2000-3500 знаков

Ежедневный минимальный объем 8-10000 знаков

Тематики: визы, налоги и тд

Указывайте скайп.

Оплата: Webmoney, Карта Сбера

7 лет назад
mvg82
Вера 
41 годРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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