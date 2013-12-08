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Рерайт порядка 40 тысяч знаков
Добрый день, требуется рерайт. Тематика: уборка квартир, переезды.
Требуется человек, к которому можно будет и в дальнейшем обращаться не реже раза в месяц.
Выбранный исполнитель
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