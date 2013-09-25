Рерайт SEO написаний

Требуется порядка 100 статей общим объемом 200-250К на полиграфическую тематику. Оплата за 1000 з.б.п. - 2,5 у.е. Статьи будут размещены на сайте компании, занимающейся полиграфическими услугами. Стиль написания должен быть деловой-рекламный. Исполнителю будет выдано четкое ТЗ со всеми ...
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Доброго времени суток! Требуется рерайт 9 шт. текстов по 2000 збп с элементами SEO (ключи дам). Тема — краткие обзоры на автомобили. Оплата WM после окончательной сдачи работы. Пример текста в приложении. Уникальность от 95%
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