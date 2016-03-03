Рерайт статей

Написать 50 статей на информационный сайт строительной тематики.

Объем каждой статьи +/- 6000 знаков без пробелов. Оплата за каждую 1000 символов - 50 руб.

Для каждой статьи будет отдельное ТЗ. Пример ТЗ https://goo.gl/AsoGgC

Требования к уникальности: уникальность не ниже 90% по ЕТХТ и text.ru (Общая 70+, По источнику не более 20)

Для проверки вхождений ключей в текст, будет доступ к специальному сервису, который делает это автоматически.

Первая статья будет пробной (оплачивается).

Оплата (WMR/ЯндексДеньги)

При отклике на проект присылайте примеры написанных статей (желательно строительной тематики).