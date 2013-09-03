Рерайт статей для медицинского сайта об аллергии

Необходим грамотный копирайтер. Прошу писать только в том случае, если вы готовы работать на постоянной основе и появляться в сети несколько раз в день. Оплата 30р за 1000 символов, яндекс деньги. Оплата осуществляется за пробную ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется рерайт (из нескольких источников) статей для медицинского сайта об аллергии.
ТЗ предоставлю. Оплата 30 руб. за 1000 зн. без пробелов.
Просьба обращаться фрилансерам с медицинским образованием, владеющих темой.
- Похожие заказы
- $250Копирайтинг28 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Для интернет-магазина требуется копирайтинг текстов описаний товаров, подробное задание ниже. Тематика статей: Электроника и бытовая техника (на первом этапе автонавигаторы и плееры) Объем одного материала около 1000-1500 ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Неспешно разыскивается автор, хорошо разбирающийся в вопросах строительства. В идеале, человек, имеющий строительное образование. Предлагаю длительное сотрудничество на постоянной основе. В настоящий момент требуется порядка 120 статей по 4 000 знаков в месяц. Предлагаю один ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Уважаемые господа! Требуется сделать рерайт дипломной работы по теме: Борьба с оборотом наркотиков! На данный момент оригинальность 40% нужно сделать не ниже 65-70% Срок: 03.09.2013 до 10.00 Жду ваших предложений Кого заинтересует диплом вышлю!Копирайтинг12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Нужен человек для написания рерайта по моим исходникам. Темы бывают разные: от туризма до авто со стройкой. Работу необходимо делать 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, выходные отдыхаем. Ключевых слов нет. Просто текст, ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $250
Предлагаю сотрудничество рерайтерам, которым нужна постоянная работа. Исходники предоставляются. Тематики разные. Также рассматриваю предложения от новичков. Возможно обучение (при наличии способностей к изложению:)) План — 7–8 тыс. зн. в день. Умение писать изложение, а не построчный синонимайзинг. Стоимость ДО ...Копирайтинг34 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо создать 4 статьи по 3000 символов каждая, уникальностью не меньше 95 %. Оплата 30 руб./тыс. символов. Сроки выполнения - до 06.09.2013 г.Копирайтинг2 исполнителяЗавершен10 лет назад