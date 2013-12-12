Доброго времени! Необходимо написать статью для сайта (наполнение сайта не нужно, только статья), вместо имеющейся и обновить новости, так же вместо существующих. Практически с нуля. В ходе работы будем обсуждать и поймем направление с ...
Рерайт статей медицинской тематики
Необходим рерайт статей на медицинскую тематику. Объем 25 000 знаков.
Заявки фрилансеров
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