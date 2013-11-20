Рерайт статей на тему услуг салонов красоты.

Задача, сделать текст неузнаваемым, при этом необходимо оставить главные тезисы.

Стараться, как меньше выкидывать нужное.

Текст из себя представляет много водных слов и ни какой конкретики.

- Использование синонимов. Но будь те осторожны, не теряйте смысл, т.е. использование по контексту. Некоторые синонимы просто не подходят, их использовать нельзя.

- Напишите Вашу цену за рерайт 10 статей по 2000 зан.?

- Жду ваших заявок.