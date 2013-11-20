Для долгосрочного сотрудничества приглашаем грамотных рерайтеров. Главные требования: 1. Пунктуальность. 2. Ответственность. 3. Умение четко следовать ТЗ. 4. Наличие опыта в сфере рерайтинга. Тематика написания рерайта - ...
Рерайт статей на тему услуг салонов красоты
Рерайт статей на тему услуг салонов красоты.
Задача, сделать текст неузнаваемым, при этом необходимо оставить главные тезисы.
Стараться, как меньше выкидывать нужное.
Текст из себя представляет много водных слов и ни какой конкретики.
- Использование синонимов. Но будь те осторожны, не теряйте смысл, т.е. использование по контексту. Некоторые синонимы просто не подходят, их использовать нельзя.
- Напишите Вашу цену за рерайт 10 статей по 2000 зан.?
- Жду ваших заявок.
Заявки фрилансеров
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