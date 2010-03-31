Рерайт статей на тему ВКонтакте.ру

Для сайта туристических путёвок в Израиль go2israel.info необходимо наполнить раздел "Путеводитель" описанием главных достопримечательностей Израиля. Чёткие требования предоставлю по запросу. Очень желателен человек посетивший Израиль. При успешном выполнении работы возможно ...
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