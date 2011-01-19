Рерайт статей: одежда, духи, косметика, бады, кофе

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Завершен73 заявки865 просмотров

Нужен качественный рерайт статей, источники я предоставлю. Объем 60-80 тыс. зн/мес., долгосрочное сотрудничество. Темы: ювелирные украшения, одежда, духи, косметика, бады, кофе, корма для животных, соки. Цена - 1 долл/1 тыс знаков без пробелов. Предпочтение - исполнителям женского пола.

14 лет назад
finexlab
Игорь 
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 отзывов

Выбранный исполнитель

hodun
Артур 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$30
1 день
Лера сделала для меня работу на базе кучи разноплановых исходников. Написала несколько статей для сайта. Работа сделана грамотно и в срок, текст уникальный, все довольны. Спасибо!
Приятный заказчик. Четкое ТЗ. Быстрая оплата. Работать с ним - одно удовольствие. Рекомендую

Заявки фрилансеров

hodun
Артур 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад

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