Рерайт статей. Тема: новости Страхования

Уникальность 100%.

Между собой статьи так же должны быть уникальны.

Источники: любые проиндексированные яндексом новости по тематике (новость — это материал размещенный в тот же день, актуальный на дату рерайта)

1000–2000 знаков бп

каждый рабочий день по 3 новости

оплата на вебмани. первое время каждый день по завершении работы. в дальнейшем желательно еженедельно.

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