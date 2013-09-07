Рерайт статей женской тематики

КопирайтингЗакрыт49 заявок496 просмотров
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Есть один сайт, наполненный статьями женской тематики.

Недавно обнаружилась проблема, связанная с уникальностью текстов.

По сервису text.ru уникальность колеблется в пределах 50-80%.

Необходимо довести уникальность статей, как минимум до 90%. Размещение статьи на моем сайте можно не учитывать при проверке уникальности. Главное - чтобы на других ресурсах был минимум совпадений.

Заказ большой. В перспективе, хороших исполнителей ждут заказы на копирайтинг по женской тематике.

Просьба писать в предложениях стоимость переработки 1000 символов без пробелов. Наличие портфолио по женской тематике приветствуется.

Работать будем по следующей схеме:

1. Я присылаю вам статью с выделенными неуникальными частями.

2. Вы переписываете неуникальные части. Уникальные части оставляете как есть.

3. Проверка через сервис text.ru

4. Оплата за работу. Учитывается переработка только неуникального контента.

10 лет назад
micha
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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