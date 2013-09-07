Рерайт статей женской тематики

Есть один сайт, наполненный статьями женской тематики.

Недавно обнаружилась проблема, связанная с уникальностью текстов.

По сервису text.ru уникальность колеблется в пределах 50-80%.

Необходимо довести уникальность статей, как минимум до 90%. Размещение статьи на моем сайте можно не учитывать при проверке уникальности. Главное - чтобы на других ресурсах был минимум совпадений.

Заказ большой. В перспективе, хороших исполнителей ждут заказы на копирайтинг по женской тематике.

Просьба писать в предложениях стоимость переработки 1000 символов без пробелов. Наличие портфолио по женской тематике приветствуется.

Работать будем по следующей схеме:

1. Я присылаю вам статью с выделенными неуникальными частями.

2. Вы переписываете неуникальные части. Уникальные части оставляете как есть.

3. Проверка через сервис text.ru

4. Оплата за работу. Учитывается переработка только неуникального контента.