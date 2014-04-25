Рерайт статьи на женскую тематику

Нужен качественный копирайт с ориентиром в seo по тематике автозапчастей. Объем не определен, т.к. разделов много. Исходный текст есть, но нужно придерживаться его только по тематике, а не рерайт. Без примеров работы по тематике, просьба не писать. В ...