Рерайт статьи (промышленность) - 5300 ЗБП

$13
КопирайтингЗавершен35 заявок271 просмотр
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В работу: статья о вторичной переработке пластмассовых отходов 5300 ЗБП

На выходе: уникальный ( не менее 95%) текст без потери живости и легкости изложения, смысла.

К работе приглашается специалист с высоким уровнем грамотности, опытом, гуманитарным или журналистским образованием.

Оплата 2,5 долл. за 1000 ЗБП.

11 лет назад
liliya2404
Лилия 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
lapa12309
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$13
1 день
Не только понимающий, ответственный и грамотный исполнитель, но и приятный собеседник. Ольга, спасибо за работу!
Лилия четко обозначила требования и пожелания к проекту, вовремя позаботилась о немедленной оплате. Адекватно подходит к совместной работе, всегда на связи. Благодарю за доверие.
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