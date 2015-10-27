Рерайт текста для весового оборудования

$8
КопирайтингЗакрыт1 заявка107 просмотров
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Нужно сделать уникальное описание для весового оборудования для сайта крановыевесы.укр.

Текстов с которых делать рерайт нужно смотреть в интернете. Описания нужны ко следующим товарам 

http://xn--80aealbzwipr0ie.xn--j1amh/kranovye-vesy-300-kg/vesy-kranovye-elektronnye-vk-zevs-i-300-kg

http://xn--80aealbzwipr0ie.xn--j1amh/kranovye-vesy-5-tonn/vesy-podvesnye-kranovye-vk-zevs-iii-pk-radiokanal-5000-kg

http://xn--80aealbzwipr0ie.xn--j1amh/kranovye-vesy-15-tonn/vesy-kranovye-caston-iii-15000-kg

http://xn--80aealbzwipr0ie.xn--j1amh/kranovye-vesy-1-tonna/vesy-kranovye-elektronnye-vk-zevs-ii-1000-kg

http://xn--80aealbzwipr0ie.xn--j1amh/kranovye-vesy-20-tonn/kranovye-vesy-20vk-rk

Одно описание должно состоять из 1500 символов.

Рерайт текста
8 лет назад
alona_pakhniuk
Алена Пахнюк 
31 годУкраина
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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    Нужно сделать уникальное описание для весового оборудования для сайта крановыевесы.укр. Текстов с которых делать рерайт нужно смотреть в интернете. Описания нужны ко следующим товарам  http://xn--80aealbzwipr0ie.xn--j1amh/kranovye-vesy-100-kg/kranovye-vesy-vk-zevs-i-120-kg http://xn--80aealbzwipr0ie.xn--j1amh/kranovye-vesy-10-tonn/kranovye-vesy-vk-zevs-iii-10000-kg http://xn--80aealbzwipr0ie.xn--j1amh/kranovye-vesy-5-tonn/vesy-kranovye-elektronnye-ton-5000-kg http://xn--80aealbzwipr0ie.xn--j1amh/kranovye-vesy-500-kg/vesy-kranovye-mk-600l http://xn--80aealbzwipr0ie.xn--j1amh/kranovye-vesy-30-tonn/kranovye-vesy-30vk-rk Одно описание должно состоять из 1500 символов.

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