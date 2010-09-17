Рерайт текста с использованием ключевых слов.

Нашей компании необходимы тексты для продвижения статьями. Мы специализируемся на услугах по установки, проектирование, сервису и обслуживанию кондиционеров и систем вентиляции воздуха.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Текст с ключевиками прилагается, но можно найти и любой другой в сети. Объем текста можно тоже уменьшить. Рерайт для этой страницы:
http://wspitaly-wheels.com.ua/wsp_italy/wsp_italy_infiniti.html. Желательно ознакомиться и с другими страницами сайта, чтобы понимать объемы и что писать.
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