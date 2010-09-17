Рерайт текста с использованием ключевых слов.

КопирайтингЗавершен10 заявок245 просмотров
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Текст с ключевиками прилагается, но можно найти и любой другой в сети. Объем текста можно тоже уменьшить. Рерайт для этой страницы:

http://wspitaly-wheels.com.ua/wsp_italy/wsp_italy_infiniti.html. Желательно ознакомиться и с другими страницами сайта, чтобы понимать объемы и что писать.

Рерайт текста
13 лет назад
WSPItaly
Роман 
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
mumitroll_miha
Алексей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$10
1 день
Алексей очень быстро работает и, что самое главное, при этом не страдает качество. Хорошо понимает автомобильную тематику. Я доволен. Буду обращаться еще!
Роман - превосходный заказчик. Собственно он поставил четкое задание, оплатил сразу же после проверки, и по обоюдному согласию дал мне новое задание. Буду рад дальнейшему сотрудничеству
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