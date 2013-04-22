Рерайт, тематика "покер"

Ищем рерайтера для покерного портала. Необходимо рерайтить статьи по покеру (стратегия техасского холдема, омахи и других видов покера, психология покера). Статей будет много.

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