Рерайт - тематика ремонт квартир

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен17 заявок236 просмотров

Объем от 25 тыс. сим.. Нужен профессиональный и продающий текст. Исходники могу предоставить. Исполнитель обязательно должен иметь опыт написания текстов в данной тематике.

ISQ: 610604668

13 лет назад
Market-N1
Андрей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранные исполнители

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
17 часов назад
13 лет назад
$30
1 день
Не первый раз сотрудничаем с Александром. В который раз убеждаюсь в наивысшей квалификации данного исполнителя. Будь то написанный с нуля текст или обычный рерайт, результат всегда выше ожидаемого! И далее буду работать с Александром и всем рекомендую. Если Вам нужен красивый, продающий и профессиональный текст, то это к Александру!
С Андреем всегда приятно работать! Чувствуется и профессионализм, как заказчика, и компетентность. Он знает, какой именно ему нужен результат и умеет это объяснять. Также он культурен в общении, что также располагает к сотрудничеству. Благодарен за предложение работы. Надеюсь, еще поработаем вместе.
rasskazov
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
36 отзывов(-1)
13 лет назад
$75
5 дней

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
17 часов назад
13 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг
rasskazov
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
36 отзывов(-1)
13 лет назад

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