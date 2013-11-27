Добрый день! Срочно требуются копирайтеры и рерайтеры. 2-3 человека. Вы должны быть гоговы - писать на любые темы. С проблемами - "пропал свет, заболел зуб, полетела винда и т.п." - не беспокоить. ...
Рерайтер на новостные сайты
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Требуется ответственный рерайтер для публикации новостных материалов на 2ух сайтах - информационных порталах Татарстана и г. Актобе (Казахстан). Необходимо 5 новостей в неделю (3 на один сайт и 2 на другой). Объем одной новости - 1 килознак.
Сайты работают на движках Wordpress и DLE, работе с которыми при необходимости обучаем.
Работа долгосрочная, стабильная оплата.
При успешном сотрудничестве>2 мес возможно повышение оплаты. Также у нас постоянно появляются новые интересные проекты, к работе с которыми мы можем вас подключить.
Требования:
1. Готовность быть на связи ежедневно в мессенджерах (ася, скайп в режиме чата)
2. Ответственность, грамотность, внимание к деталям
3. Готовность к долгосрочной, постоянной работе! очень важен этот момент.
4. Наличие рублевого кошелька Вебмани
5. Уникальность текстов — от 95 по content-watch.ru
6. Интерес к выбранной тематике!
Заявки фрилансеров
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