Рерайтер на новостные сайты

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт14 заявок433 просмотра

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Требуется ответственный рерайтер для публикации новостных материалов на 2ух сайтах - информационных порталах Татарстана и г. Актобе (Казахстан). Необходимо 5 новостей в неделю (3 на один сайт и 2 на другой). Объем одной новости - 1 килознак.

Сайты работают на движках Wordpress и DLE, работе с которыми при необходимости обучаем.

Работа долгосрочная, стабильная оплата.

При успешном сотрудничестве>2 мес возможно повышение оплаты. Также у нас постоянно появляются новые интересные проекты, к работе с которыми мы можем вас подключить.

Требования:

1. Готовность быть на связи ежедневно в мессенджерах (ася, скайп в режиме чата)

2. Ответственность, грамотность, внимание к деталям

3. Готовность к долгосрочной, постоянной работе! очень важен этот момент.

4. Наличие рублевого кошелька Вебмани

5. Уникальность текстов — от 95 по content-watch.ru

6. Интерес к выбранной тематике!

DLEWordPress
11 лет назад
KsuBor
Оксана 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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