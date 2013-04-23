Рерайтер на проекты

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт21 заявка357 просмотров

Нужен постоянный рерайтер для различный интернет-проектов.

Требования к кандидату:

- Текст должен быть без ошибок, составлен грамотным языком для ЛЮДЕЙ

- Уникальность не ниже 95% по ETXT.

- Не пропадать на пол-дня из сети.

Указывайте цену за 1К символов без пробелов, преимущество — не более 1$/1000 збп.

12 лет назад
yarma40k
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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