Рерайтер на проекты

Нужен постоянный рерайтер для различный интернет-проектов.

Требования к кандидату:

- Текст должен быть без ошибок, составлен грамотным языком для ЛЮДЕЙ

- Уникальность не ниже 95% по ETXT.

- Не пропадать на пол-дня из сети.

Указывайте цену за 1К символов без пробелов, преимущество — не более 1$/1000 збп.