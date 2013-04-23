Нужно наполнить сайт по кассовым аппаратам, автоматизация торговли, Pos-системы. Приветствуется опыт по данным направлениям.
Рерайтер на проекты
Нужен постоянный рерайтер для различный интернет-проектов.
Требования к кандидату:
- Текст должен быть без ошибок, составлен грамотным языком для ЛЮДЕЙ
- Уникальность не ниже 95% по ETXT.
- Не пропадать на пол-дня из сети.
Указывайте цену за 1К символов без пробелов, преимущество — не более 1$/1000 збп.
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