Рерайтер на строительную тематику

КопирайтингЗакрыт14 заявок294 просмотра
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Доброго времени суток

Заинтересован в услугах рерайтера. Требования к кандидату следующие:

-умение искать исходник

-умение работать с ключевым словом

-уникальность не ниже 95%

-ответственность

-грамотность

Готов к диалогу. Предлагайте цену, способы выплат, объемы....

Нужно за рабочую неделю делать не менее 15 статей, можно больше, смотря как договоримся.

10 лет назад
karandasho
Вячеслав 
47 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Scorpio_Lady
Татьяна 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$50
7 дней
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