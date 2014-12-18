Рерайтер статей азартной и спортивной тематики

На постоянную работу требуется опытный рерайтер/копирайтер для рерайта новостей азартной тематики и спортивных прогнозов. График работы: пн-пт, сб и вс по желанию.

Ежедневный объем 15-20К символов. Оплата 60 рублей/1К символов без пробелов.

Просьба не подавать заявки исполнителям, у которых страдает правописание и/или присутствуют опечатки. С такими исполнителями сотрудничество не состоится.

Во вложении присутствует текстовый файл с двумя короткими статьями. Перед подачей заявки Вам необходимо сделать рерайт этих статей и отправить через личные сообщения. Уникальность текста должна быть не менее 90% по Advego.