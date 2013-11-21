Для долгосрочного сотрудничества приглашаем грамотных рерайтеров. Главные требования: 1. Пунктуальность. 2. Ответственность. 3. Умение четко следовать ТЗ. 4. Наличие опыта в сфере рерайтинга. Тематика написания рерайта - ...
Рерайтер статей о рыбалке
Требуется рерайтер статей для блога о рыбалке. Исходники ищите сами по ключевикам.Начинающие рерайтеры можете обращаться.
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