Рерайтинг, копирайтинг, ведение блога постоянно.

Рерайтер, копирайтер, ведущий блога

Тематики -

1)Женская тематика

2)Бизнес и деньги

3)Туризм

4)Кулинария

5)Автомобили

6)О детях

Задача исполнителя заключается в регистрации в блогосоциалке выбранной тематики, создании 5-15 блогов в неделю, периодической публикации в них новых статей (в день не менее 3).

Создаются блоги по клику на кнопку "Создать блог" после регистрации, добавление статей простейшее.

ТРЕБОВАНИЯ к качеству контента НЕВЫСОКИЕ - уникальность 80% и более, соответствие заданной тематике. Опечатки и ошибки, конечно, нежелательны, но допускаются.

В целом, в рамках тематики, ПИСАТЬ МОЖНО О ЧЕМ УГОДНО своими словами, в том числе, мнения, рассуждения итд.

В выборе исполнителя в этом проекте определяющей будет именно СТОИМОСТЬ работ.

Порядок работ следующий -

Вы в проекте пишете стоимость 1000 знаков, в случае, если меня устраивает цена, я отвечаю, согласовываем объем, выбираю исполнителем, даю ссылку на сайт, Вы пишете тестовую статью, размещаете на сайте.

Если статья меня не устраивает - оплачиваю, согласно договоренностей и прощаемся, если устраивает - пишем дальше.

Оплата еженедельно по количеству символов.

КАНДИДАТУРЫ НОВИЧКОВ (без опыта и портфолио) рассматривать буду.

Оплата только по факту или безопасная сделка.

Не пишите "Готов приступить" или "Выполню". Копирайтеров настолько лаконичных выбирать не буду.