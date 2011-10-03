Добрый день! Необходимо перевести текст. Сроки и цену прошу указать. К работе нужно приступить сегодня.
Рерайтинг, копирайтинг, ведение блога постоянно.
Рерайтер, копирайтер, ведущий блога
Тематики -
1)Женская тематика
2)Бизнес и деньги
3)Туризм
4)Кулинария
5)Автомобили
6)О детях
Задача исполнителя заключается в регистрации в блогосоциалке выбранной тематики, создании 5-15 блогов в неделю, периодической публикации в них новых статей (в день не менее 3).
Создаются блоги по клику на кнопку "Создать блог" после регистрации, добавление статей простейшее.
ТРЕБОВАНИЯ к качеству контента НЕВЫСОКИЕ - уникальность 80% и более, соответствие заданной тематике. Опечатки и ошибки, конечно, нежелательны, но допускаются.
В целом, в рамках тематики, ПИСАТЬ МОЖНО О ЧЕМ УГОДНО своими словами, в том числе, мнения, рассуждения итд.
В выборе исполнителя в этом проекте определяющей будет именно СТОИМОСТЬ работ.
Порядок работ следующий -
Вы в проекте пишете стоимость 1000 знаков, в случае, если меня устраивает цена, я отвечаю, согласовываем объем, выбираю исполнителем, даю ссылку на сайт, Вы пишете тестовую статью, размещаете на сайте.
Если статья меня не устраивает - оплачиваю, согласно договоренностей и прощаемся, если устраивает - пишем дальше.
Оплата еженедельно по количеству символов.
КАНДИДАТУРЫ НОВИЧКОВ (без опыта и портфолио) рассматривать буду.
Оплата только по факту или безопасная сделка.
Не пишите "Готов приступить" или "Выполню". Копирайтеров настолько лаконичных выбирать не буду.
Выбранный исполнитель
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