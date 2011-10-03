Рерайтинг, копирайтинг, ведение блога постоянно.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен23 заявки465 просмотров

Рерайтер, копирайтер, ведущий блога

Тематики -

1)Женская тематика

2)Бизнес и деньги

3)Туризм

4)Кулинария

5)Автомобили

6)О детях

Задача исполнителя заключается в регистрации в блогосоциалке выбранной тематики, создании 5-15 блогов в неделю, периодической публикации в них новых статей (в день не менее 3).

Создаются блоги по клику на кнопку "Создать блог" после регистрации, добавление статей простейшее.

ТРЕБОВАНИЯ к качеству контента НЕВЫСОКИЕ - уникальность 80% и более, соответствие заданной тематике. Опечатки и ошибки, конечно, нежелательны, но допускаются.

В целом, в рамках тематики, ПИСАТЬ МОЖНО О ЧЕМ УГОДНО своими словами, в том числе, мнения, рассуждения итд.

В выборе исполнителя в этом проекте определяющей будет именно СТОИМОСТЬ работ.

Порядок работ следующий -

Вы в проекте пишете стоимость 1000 знаков, в случае, если меня устраивает цена, я отвечаю, согласовываем объем, выбираю исполнителем, даю ссылку на сайт, Вы пишете тестовую статью, размещаете на сайте.

Если статья меня не устраивает - оплачиваю, согласно договоренностей и прощаемся, если устраивает - пишем дальше.

Оплата еженедельно по количеству символов.

КАНДИДАТУРЫ НОВИЧКОВ (без опыта и портфолио) рассматривать буду.

Оплата только по факту или безопасная сделка.

Не пишите "Готов приступить" или "Выполню". Копирайтеров настолько лаконичных выбирать не буду.

14 лет назад
Alex_Koval
Алекс 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

M0rgana
39 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад
$2
1 день
Анастасия - молодец! Тексты грамотные, красивые, читаются легко. Очень тонкое и элегантное чувство юмора.

Заявки фрилансеров

M0rgana
39 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Рерайт материалов

    Необходимо сделать рерайт материалов. Найти (или нарисовать) аналогичные картинки, присутствующие в тексте. Сделать текст последовательным, а не так как сделано в материалах (в виде колонок). На выходе MS Word текст вместе с иллюстрациями. Дополнительно ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рерайтинг текстов

    Ищу человека для рерайта несложных литературных текстов общего характера (не технической и не научной тематики). Стоимость рерайта $1 за 1К знаков б/п. Жду откликов сюда или в личку.

    Копирайтинг58 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рерайт Памятки водителю

    Нужно сделать рерайт Памятки водителю. Часть текста написана в строгом официальном стиле, другая - в дружественно-свободном. Нужен один стиль - друж.-своб. А почему автомобилист - нужно чтобы эта памятка оставаться у водителей надолго. Возможно понадобится ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужно составить СЯ для ~30 сателлитов

    Нужно грамотно составить семантические ядра для пары десятков сателлитов эротической направленности (по подтематикам). Это включает в себя: - подбор 2-3 СЧ запросов на главную, "вторую" и ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Продающие тексты на юридическую тематику

    Необходимо наполнение сайта компании на юридическую тематику. Нужны не статьи, а именно продающие тексты со всей спецификой (продумывание основной идеи, выгод, проблем и.т.д.). Требования: уникальность, четкость, грамотность, и легкость текстов. Знание ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужны новости на постоянной основе

    Добрый день. Сайту vrednovosti.com ПОСТОЯННО нужны качественные и актуальные (не старше суток) новости с просторов бывшего СССР. В основном интересны региональные новости, НЕ ТУПОЙ РЕРАЙТ, а копирайт. Т.е. не пару слов переставить/заменить, а ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Копирайт/рерайт на тему квилтинга и пэчворка

    Здравствуйте. Мне нужны 1-2 копирайтера или копирайтера для длительного сотрудничества. тема квилтинг и пэйчворк. уникальность от 95% проверяю по Адвего. полное т/з при запросе. Цены пишите отписываетесь в проекте (с выбранными кандидатами я свяжусь)

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Описания для разделов

    Описания для категорий сайта. ТЗ - http://zalil.ru/31785731 Нужны уникальные описания с ключами для разделов. Описание 1500 символов. Всего 250 разделов.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад