Рерайт кулинарного рецепта с пошаговым описанием. Количество символов 1000-2500 символов. От рерайтера требуется грамотность, опыт работы не обязательный, постараюсь обучить.
Ру текст для описания сайта с галлереями картинок
Под сетку сайтов с картинками/фото надо написать уникальные тексты.
Язык - Русский.
Можно с нуля можно рерайтить конкурентные варианты.
Пример похожего сайта галлереи под которую надо тексты - http://www.gettyimages.com/
На сайтах размещены картинки по разным тематикам, их млн штук, есть
возможность поиска и просмотра картинок с их описанием, формы загрузки -
нет.
Задачи и Обьем текста:
а)Слоган в виде 1 предложения в шапке. Например, Простой поиск к картинкам!
б)Абзац текста в виде 3-7 предложений в футер сайта. Дать общую
характеристику ресурсу, для чего создан и как помогает юзерам искать
картинки.
в)Текст в виде 5-10 предложений в раздел О сайте. Дать также общую характеристику ресурсу, для чего создан и тд.
г)Текст в виде 5-10 предложений в раздел Правила. Общие
правила, которые везде приводятся. Но сделать уникальным текст.
( Указать что,
- Картинки собраны из открытых источников.
- Мы осуществляем поиск картинок с крупных фото хостингом, соотвественно авторские права не нарушаем.
- В случае если вы хотите пожаловаться по авторским правам, то
обращайтесь через форму Жалоба и мы незамедлительно примем меры
(Политика защиты авторских прав)
- Картинки представлены как есть, то есть в том качестве и размере как были найдены в источниках.
- На картинки дается ссылка на исходный сайт, где взята картинка.
- Можно добавить инфу про Политику безопасности)
Вот таких надо 10 уникальных вариантов комплектов.
Хотелось бы чтобы был творческий подход, тексты пишутся для чтения пользователям в первую очередь, а не роботам поисковиков.
Цена проекта указана за все 10 наборов.
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