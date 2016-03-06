Ру текст для описания сайта с галлереями картинок

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок270 просмотров

Под сетку сайтов с картинками/фото надо написать уникальные тексты.

Язык - Русский.

Можно с нуля можно рерайтить конкурентные варианты.

Пример похожего сайта галлереи под которую надо тексты - http://www.gettyimages.com/

На сайтах размещены картинки по разным тематикам, их млн штук, есть

возможность поиска и просмотра картинок с их описанием, формы загрузки -

нет.

Задачи и Обьем текста:

а)Слоган в виде 1 предложения в шапке. Например, Простой поиск к картинкам!

б)Абзац текста в виде 3-7 предложений в футер сайта. Дать общую

характеристику ресурсу, для чего создан и как помогает юзерам искать

картинки.

в)Текст в виде 5-10 предложений в раздел О сайте. Дать также общую характеристику ресурсу, для чего создан и тд.

г)Текст в виде 5-10 предложений в раздел Правила. Общие

правила, которые везде приводятся. Но сделать уникальным текст.

( Указать что,  

- Картинки собраны из открытых источников.

- Мы осуществляем поиск картинок с крупных фото хостингом, соотвественно авторские права не нарушаем.

- В случае если вы хотите пожаловаться по авторским правам, то

обращайтесь через форму Жалоба и мы незамедлительно примем меры

(Политика защиты авторских прав)

- Картинки представлены как есть, то есть в том качестве и размере как были найдены в источниках.

- На картинки дается ссылка на исходный сайт, где взята картинка.

- Можно добавить инфу про Политику безопасности)        

Вот таких надо 10 уникальных вариантов комплектов.

Хотелось бы чтобы был творческий подход, тексты пишутся для чтения пользователям в первую очередь, а не роботам поисковиков.

Цена проекта указана за все 10 наборов.

9 лет назад
webstars
Сергей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Illirika
Марина 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$25
3 дня
Отличный исполнитель! Если вышли на него, то без сомнения заказывайте копирайт.
Отличный заказчик! Не пропадает, предоплата и оплата без задержек. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

Illirika
Марина 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
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