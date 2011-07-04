Ручной рерайт 20 статей.

Доброго! Требуется найти и выполнить рерайт вопросов/ответов по мебельной тематике. Всего требуется для начала 100 вопросов и развернутых ответов для них. Ищите вопросы самостоятельно и ответы на них тоже. Как правило где есть вопрос там уже ...