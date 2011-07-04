Ручной рерайт 20 статей.

$50
КопирайтингЗавершен22 заявки404 просмотра
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На сайте есть 20 статей строительной тематики. На 40 000 символов.

Необходимо произвести их ручной рерайт.

Текст должен быть 98% уникальный при шингле 5, по поисковой системе Яндекс, даже учитывая то, что рерайтируемая статья уже выложена на сайте.

36р/1000 симв.

12 лет назад
74delo
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Psolomey
Артем 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 отзывов
12 лет назад
$50
2 дня
ТС сделал хорошие, читаемые статьи.
Сотрудничество прошло хорошо, оба получили то, что хотели. Буду рад сотрудничать в дальнейшем.
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