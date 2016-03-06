Требуется автор для написания 30 грамотных уникальных статей по теме бухгалтерия ИП (бухгалтерская и налоговая отчетность индивидуальных предпринимателей). Бухгалтерское образование, владение терминологией и опыт работы в этой сфере, знание изменений законодательства РФ. Статьи будут проверяться ...
Сайт визитка (Копирайт)
Нужен копирайтер для создания небольшого сайта визитки. Рассмотрю все предложения
Заявки фрилансеров
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