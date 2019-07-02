Написать и правильно разместить статью в Викепедии Аккаунт есть, нужна интересная статья про фабрику CORRETTO вся информация на сайте есть P.S. Не просто написать, а именно еще и разместить на ...
Сделать 10 ТЗ на текст
Требуется ТЗмейкер для создания 10 технических заданий на тексты. Семантика есть, план статей составляет другой человек.
Задача:
- прописать мета-теги (тайтл, h1),
- посчитать объем текста по 3-м документам из ТОПа
- создать проект по семантике в ТЗмонстр и добавить ссылку на него в ТЗ
- скомпоновать все в готовое ТЗ по шаблону.
Пишите, ваши предложения по ценам и срокам. Новичкам просьба не писать, нужен человек с опытом.
Заявки фрилансеров
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