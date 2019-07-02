Сделать 10 ТЗ на текст

Требуется ТЗмейкер для создания 10 технических заданий на тексты. Семантика есть, план статей составляет другой человек.

Задача:

- прописать мета-теги (тайтл, h1),

- посчитать объем текста по 3-м документам из ТОПа

- создать проект по семантике в ТЗмонстр и добавить ссылку на него в ТЗ

- скомпоновать все в готовое ТЗ по шаблону.

Пишите, ваши предложения по ценам и срокам. Новичкам просьба не писать, нужен человек с опытом.