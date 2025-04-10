Сделать отзыв

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Открыт23 заявки145 просмотров

Нужно опубликовать отзыв

Отзыв должен быть красивый и краткий

Нужно рассказать про все хорошие качества товара

Текста не должны быть скопированы и не слишком «водянистые»

100-300 символов

Написание отзывов
23 дня назад
Алексей
месяц в сервисе
Был
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Михаил
 
20 лет
7 дней в сервисе
Был
5 часов назад
7 дней назад
Милена
 
17 лет
8 дней в сервисе
Была
5 дней назад
8 дней назад
Ирина
 
31 год
12 дней в сервисе
Была
12 дней назад
12 дней назад
Эвелина
 
15 лет
13 дней в сервисе
Была
день назад
13 дней назад
Евгений
 
22 года
месяц в сервисе
Был
2 дня назад
13 дней назад
Тимофей
 
20 лет
16 дней в сервисе
Был
11 дней назад
16 дней назад
Артем
 
22 года
месяц в сервисе
Был
12 часов назад
16 дней назад
Евгения
 
30 лет
18 дней в сервисе
Была
17 дней назад
17 дней назад
Роман
 
20 лет
18 дней в сервисе
Был
16 дней назад
18 дней назад
Мирослава
 
20 лет
18 дней в сервисе
Была
18 дней назад
18 дней назад
Яна
 
28 лет
2 года в сервисе
Была
9 дней назад
18 дней назад
Максим
 
24 года
18 дней в сервисе
Был
16 дней назад
18 дней назад
Данил
 
22 года
19 дней в сервисе
Был
8 дней назад
19 дней назад
Антон
 
33 года
19 дней в сервисе
Был
15 дней назад
19 дней назад
Яна
 
19 лет
20 дней в сервисе
Была
16 часов назад
20 дней назад
Станислав
 
24 года
20 дней в сервисе
Был
20 дней назад
20 дней назад
Тарас
 
26 лет
23 дня в сервисе
Был
22 дня назад
22 дня назад
Никита
 
19 лет
22 дня в сервисе
Был
21 день назад
22 дня назад
Лев
 
25 лет
22 дня в сервисе
Был
22 дня назад
22 дня назад
Кирилл
 
28 лет
22 дня в сервисе
Был
22 дня назад
22 дня назад
Марк
 
16 лет
23 дня в сервисе
Был
10 дней назад
23 дня назад
Наталья
 
37 лет
4 года в сервисе
Была
2 дня назад
3 отзыва
23 дня назад
Галина
 
51 год
25 дней в сервисе
Была
2 дня назад
23 дня назад

  • Похожие заказы

  • Написать статью

    $22

    Требуется написать краткую статью о городе Белгород, освещая его достоинства и главные славные черты. Основное внимание должно быть уделено привлекательности города и его культурным особенностям.

    Написание статейНаписание текстов
    Копирайтинг52 заявки
    Открыт
    25 дней назад

  • Написать о городе

    $23

    Требуется написать краткую статью о городе Астрахань. В статье необходимо раскрыть основные достоинства города, его культурное наследие и славные традиции. Ожидается информативный и увлекательный текст, который привлечет внимание читателей.

    Написание статей
    Копирайтинг25 заявок
    Открыт
    месяц назад

  • Подготовить обзор сервиса ИИ GPT , нейросети

    Требуется подготовить обзор сервиса ИИ GPT и нейросетей, включая анализ работы и аналогов. Результат должен быть представлен в виде видео или презентации, с использованием возможностей GPT и других нейронок. Необходимы понимание сервисов без кода и знание актуальных вопросов в данной области. Укажите цену и сроки выполнения.

    ChatGPTНейросети
    Копирайтинг6 заявок
    Открыт
    месяц назад

  • SEO-копирайтинг для блога юридической компании

    Ищется копирайтер для создания контента для блога юридической компании, специализирующейся на банкротстве. Необходим опыт работы с SEO-параметрами, такими как плотность слов и семантика. Предоставляется подробное ТЗ для каждого текста. Ожидается выполнение тестового задания объемом 2-3 тыс. символов. Примеры работ из портфолио обязательны.

    Оптимизация контентаSEO
    Копирайтинг6 заявок
    Открыт
    месяц назад

  • Написание статей

    Требуется написание статей на английском и испанском языках о развитии уличного искусства. Описание должно охватывать истоки уличного искусства, включая первые граффити и теги, и современные направления, такие как муралы и 3D-рисунки. Уделите внимание трансформации уличного искусства от вандализма до признания его частью мировой культуры. Рерайт существующих текстов также необходим.

    Написание статейРерайт текстовАнглийский языкИспанский язык
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    22 дня назад

  • Написать начную статью по химической технологии

    Требуется написать научную статью для публикации в журнале на тему полимеров в области химической технологии органических веществ. Обязательно прохождение антиплагиата. Подробности будут обсуждены в личной переписке.

    Написание статей
    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    15 часов назад

  • Сценарист-редактор с идеальным английским

    Ищется сценарист-редактор с идеальным английским для научно-популярного Ютуб-канала. Обязанности: написание сценариев и текстов по англоязычным источникам, подбор фото и видео. Требуется высшее образование в журналистике или филологии, уровень английского от С1 и опыт работы от 3 лет.

    Написание сценариевНаписание текстовYouTube
    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    25 дней назад

  • Автор по искусственному интеллекту

    Ищем авторов, специализирующихся на темах искусственного интеллекта. Задачи включают эксклюзивные материалы, интервью с ньюсмейкерами и аналитиками, а также анализ отчетности компаний. Знание профильных форумов и умение находить новые темы критически важно. Удаленная работа, требуется знание английского языка.

    Нейросети
    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    25 дней назад

  • Автор текстов на техническую тематику

    Требуется автор текстов на техническую тематику с опытом в инженерных областях, таких как электротехника, водоснабжение и автоматизация зданий. Удаленная работа с договорной оплатой. Опыт написания текстов обязателен.

    Написание текстов
    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    месяц назад