Написать статью, что меня привлекает в Черногории, для участия в конкурсе http://realmonte.net/contest-summer-in-montenegro Оплата 150 WMR
Сделать подборку из 100 интересных фактов
Требуется написать подборку интересных фактов из серии "знаете ли Вы.."
Факты должны быть достоверными (из заслуживающего доверия источника), интересны широкой аудитории и могут быть о людях, животных, науке, медицине, истории, географии и проч.
Факты могут отвечать на вопросы:
Знаете ли Вы...
что...
почему...
зачем...
когда...
где...
кто...
и т.д.
Каждый факт должен сопровождаться 3-4 предложениями пояснительного текста.
Из 100 фактов, 20 должны быть в виде опроса с 3-4 вариантами ответов и пояснением к нему (правильным ответом).
Каждый факт должен сопровождаться качественной картинкой (из Интернета).
Особо приветствуются факты, которые касаются Украины. Хорошее знание украинского языка приветствуется.
Перед написанием, исполнитель должен прислать список того, о чем будет писать и только после утверждения списка вопросов, добавить к ним комментарии с картинками. Каждый факт будут проверен и должен содержать ссылку на источник(и).
Если будут выбраны несколько исполнителей и некоторые вопросы будут повторяться, то писать комментарий к нему будет тот исполнитель, который пришлет вопрос первым.
Вот примеры некоторых вопросов:
Знаете ли Вы...
1. кому принадлежат Гавайские острова?
-США
-Великобритании
-Это независимое государство
Ответ: Гавайские острова — это 50-й штат США. Это единственный штат, который полностью состоит из островов. Расположены на растоянии около 4000 км от материковой части США.
2. что 1% самых богатых американцев владеют 35% национального богатства США, а самые бедные 40% - только 0.2%.
3. что массовое крещение жителей Киева произошло в 998 году по приказу князья Владимира Великого. День Крещения Киевской Руси - государственная памятная дата (в Украине), отмечается ежегодно 28 июля.
4. что в шее жирафа, как и у человека, всего семь позвонков? Но при этом, каждый позвонок достигает 30 см в длину!
5. что пульс здорового человека составляет в среднем 70 ударов в минуту. Для сравнения, пульс канарейки составляет 1000, курицы - 250, кота - 150, лошади - 45, слона - 25 кита - 20 ударов в минуту! То есть, как правило, чем больше животное, тем медленнее его пульс.
6. что самым высоким сооружением Украины является киевская телебашня, высота которой составляет 385 м, а масса 2700 тонн. Высота антенн обеспечивает качественную передачу сигнала в радиусе 90 км. Киевская телебашня является вторым самым высоким в Европе (после Останкинской) и одиннадцатой в мире.
7. где в Киеве можно увидеть подкованную блоху, ветряную мельницу в маковом зернышке или розу внутри волоска?
Ответ:
Посмотреть на эти чудеса можно в музее всемирно известного мастера миниатюр Николая Сядристого, расположенном на территории Киево-Печерской Лавры. Микроминиатюры, представленные в коллекции музея, переворачивают представление о человеческой возможности работать с малыми объектами и формами. Например, в музее представлена самая маленькая в мире книга — «Кобзарь» размером всего 0,6 мм. В ней 12 страниц со стихами и рисунками. Страницы сшиты… паутинкой, обложка - из лепестка бессмертника. Сядристый создал самый маленький в мире действующий электромотор объемом 1/20 куб. мм – почти в 20 раз меньше макового зернышка.
и т.д.
Заявки, в которых не указана цена и сроки рассматриваться не будут.
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Копирайтинг2 исполнителяЗавершен12 лет назад
Нужно написать несколько небольших продающих текстов для одностраничника, связанных с редактированием фото. Ищу профессионала, который чувствует ЦА, их потребности, знает, как все это преподнести словами. Обязательно примеры работ, сайтов на которые ваши тексты. До ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо написать для товаров (одежда) уникальные описания. Для одного товара описание от 200 до 250 символов. Всего товаров около 200. Указывайте стоимость и срок выполнения. Оплата по факту выполнения.Копирайтинг21 заявкаЗакрыт12 лет назад
Много несложных заказов, попробуете свои силы, наберетесь опыта,наполните портфолио, заработаете хороших отзывов и конечно же, денег.Тематика - разная, оплата - быстрая, от 30 рублей и выше за 1000 знаков текста. Добавляйте заявки, свяжемся. С/у, ...Копирайтинг6 исполнителейЗавершен12 лет назад
Добрых времени суток. Хочу поручить проект знающему человеку (желательно жен/пол). Чтобы написали не только читабельно, но интересно, то есть с ярко-выраженным воодушевлением по теме. Спасибо за понимание. ТЗ в файле.Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужны оригинальные тексты для службы эвакуации транспорта. 118 штук (населенных пунктов) по 200-250 слов каждый. Цена-сроки?Копирайтинг2 исполнителяЗавершен12 лет назад
Для интернет-магазина www.shoptoyou.su необходимо описание товаров. 200 символов в каждый товар.Хочу видеть красивый текст с понятным описанием. Ваши предложения по срокам и цена за 10 товаров? Примерно 150 товаров. Оплата только по факту выполненной ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Требуется человек, с опытом размещения анонсов статей в Subscribe Желательно умение писать статьи под поисковые системы с НЧ и СЧ ключами. Пока человек требуется для одного проекта, но с перспективой развития. ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрых времени суток. ТЗ в файле. Темы касаемо сруб (бревно, брус, дерево)Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Для написания seo-текстов необходим копирайтер. Требования: - умение писать продающие тексты - умение гармонично включать ключевые слова в текст - легкость и ясность изложения мысли - грамотность ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт12 лет назад