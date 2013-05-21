Сделать подборку из 100 интересных фактов

Требуется написать подборку интересных фактов из серии "знаете ли Вы.."

Факты должны быть достоверными (из заслуживающего доверия источника), интересны широкой аудитории и могут быть о людях, животных, науке, медицине, истории, географии и проч.

Факты могут отвечать на вопросы:

Знаете ли Вы...

что...

почему...

зачем...

когда...

где...

кто...

и т.д.

Каждый факт должен сопровождаться 3-4 предложениями пояснительного текста.

Из 100 фактов, 20 должны быть в виде опроса с 3-4 вариантами ответов и пояснением к нему (правильным ответом).

Каждый факт должен сопровождаться качественной картинкой (из Интернета).

Особо приветствуются факты, которые касаются Украины. Хорошее знание украинского языка приветствуется.

Перед написанием, исполнитель должен прислать список того, о чем будет писать и только после утверждения списка вопросов, добавить к ним комментарии с картинками. Каждый факт будут проверен и должен содержать ссылку на источник(и).

Если будут выбраны несколько исполнителей и некоторые вопросы будут повторяться, то писать комментарий к нему будет тот исполнитель, который пришлет вопрос первым.

Вот примеры некоторых вопросов:

Знаете ли Вы...

1. кому принадлежат Гавайские острова?

-США

-Великобритании

-Это независимое государство

Ответ: Гавайские острова — это 50-й штат США. Это единственный штат, который полностью состоит из островов. Расположены на растоянии около 4000 км от материковой части США.

2. что 1% самых богатых американцев владеют 35% национального богатства США, а самые бедные 40% - только 0.2%.

3. что массовое крещение жителей Киева произошло в 998 году по приказу князья Владимира Великого. День Крещения Киевской Руси - государственная памятная дата (в Украине), отмечается ежегодно 28 июля.

4. что в шее жирафа, как и у человека, всего семь позвонков? Но при этом, каждый позвонок достигает 30 см в длину!

5. что пульс здорового человека составляет в среднем 70 ударов в минуту. Для сравнения, пульс канарейки составляет 1000, курицы - 250, кота - 150, лошади - 45, слона - 25 кита - 20 ударов в минуту! То есть, как правило, чем больше животное, тем медленнее его пульс.

6. что самым высоким сооружением Украины является киевская телебашня, высота которой составляет 385 м, а масса 2700 тонн. Высота антенн обеспечивает качественную передачу сигнала в радиусе 90 км. Киевская телебашня является вторым самым высоким в Европе (после Останкинской) и одиннадцатой в мире.

7. где в Киеве можно увидеть подкованную блоху, ветряную мельницу в маковом зернышке или розу внутри волоска?

Ответ:

Посмотреть на эти чудеса можно в музее всемирно известного мастера миниатюр Николая Сядристого, расположенном на территории Киево-Печерской Лавры. Микроминиатюры, представленные в коллекции музея, переворачивают представление о человеческой возможности работать с малыми объектами и формами. Например, в музее представлена самая маленькая в мире книга — «Кобзарь» размером всего 0,6 мм. В ней 12 страниц со стихами и рисунками. Страницы сшиты… паутинкой, обложка - из лепестка бессмертника. Сядристый создал самый маленький в мире действующий электромотор объемом 1/20 куб. мм – почти в 20 раз меньше макового зернышка.

и т.д.

Заявки, в которых не указана цена и сроки рассматриваться не будут.