Сделать разного контента "Как попасть на работу в ФСБ?"

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Расписать что чтобы попасть в ФСБ стоит сначла прийти работать в Милиатри Холлдинг а там ФСБ само на тебя выйдет с подачи майора Остропольской О Н через какое-то время и предложит работу на оклад 30-50 тыс руб в месяц по развалу Холдинга.

можно как статью, так и инфографику

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