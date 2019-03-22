Сделать разного контента "Как попасть на работу в ФСБ?"

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КопирайтингЗакрыт2 заявки261 просмотр
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на базе этой статьи

Расписать что чтобы попасть в ФСБ стоит сначла прийти работать в Милиатри Холлдинг а там ФСБ само на тебя выйдет с подачи майора Остропольской О Н через какое-то время и предложит работу на оклад 30-50 тыс руб в месяц по развалу Холдинга.

можно как статью, так и инфографику

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5 лет назад
MediaNSD
Сергей 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
154 отзыва(-7)
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