SEO-копирайтер (английский язык) для YourCherish

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Открыт4 заявки30 просмотров

Мы — YourCherish, бренд о родах, материнстве и послеродовом восстановлении. Нам нужен человек, который будет писать сильные, живые статьи на английском языке, оптимизированные под SEO, и выкладывать их напрямую на наш сайт на Squarespace. Нужно будет писать статьи на темы родов, материнства, послеродовой поддержки (1000–1500 слов), оформлять и публиковать статьи в Squarespace, выбирать фотографии из нашей галереи, а также при необходимости обрезать и подгонять изображения под сайт. Идеальный кандидат свободно пишет на английском, понимает основы SEO, умеет работать в Squarespace или аналогичных платформах, знает, как подготовить изображения для сайта, внимателен к деталям, самостоятельен и соблюдает сроки. Каждый текст будет проверяться на плагиат и использование AI, поэтому необходимы оригинальные статьи, написанные человеком.

Написание статейОбработка изображенийОптимизация контента
11 часов назад
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