Ищу копирайтера для блога компании, специализирующейся на банкротстве, умеющего работать с seo-параметрами (переспам, плотность слов, ширина семантики). На каждый текст будет подробное ТЗ.

Необходимо будет выполнить тестовое задание (2-3 тыс. символов).

При отклике просьба прикреплять ссылки на примеры релевантных текстов из портфолио.