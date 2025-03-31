SEO-копирайтинг для блога юридической компании

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Открыт6 заявок52 просмотра

Ищу копирайтера для блога компании, специализирующейся на банкротстве, умеющего работать с seo-параметрами (переспам, плотность слов, ширина семантики). На каждый текст будет подробное ТЗ.

Необходимо будет выполнить тестовое задание (2-3 тыс. символов).

При отклике просьба прикреплять ссылки на примеры релевантных текстов из портфолио.

SEOОптимизация контента
месяц назад
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