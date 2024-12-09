Требуется копирайтер для написания статей и кейсов по темам 1С: ИТС, сервисы и сопровождение. Ожидается создание контента на страницы услуг, написание 3 статей и 2 кейсов в месяц, а также рерайт от 5 страниц. Бюджет 10 тыс. за текст. Примеры работ обязательны.