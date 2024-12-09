Ищется оператор для переписки в онлайн-чате агентства. Основные задачи: чат-общение с клиентами, написание писем и выполнение заданий. Опыт не требуется, но важно желание зарабатывать. Заработная плата от 1500 до 2800$ в месяц, бесплатное обучение и возможность карьерного роста.
SEO рерайт медицинских текстов ищем профессионала
Ищем опытного фрилансера для качественного рерайта и копирайта текстов на медицинскую тематику. Задачи включают:
SEO-оптимизацию текстов для улучшения видимости в поисковых системах.
Сохранение точности медицинской информации.
Легкость восприятия и читабельность для целевой аудитории.
Требования:
Опыт работы с медицинскими текстами.
Навыки SEO-оптимизации.
Ответственный подход к срокам и качеству.
Если у вас есть портфолио, будем рады его увидеть!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1800Копирайтинг11 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется копирайтер с опытом создания текстов для психологов, включая продающие и рекламные материалы. Необходимо указать цену за услуги. Опыт в данной области является важным критерием.Копирайтинг18 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $2000
Открыта вакансия оператора чата в брачном агентстве. Обязанности включают общение с клиентами и ведение переписки. Заработок от $1500 до $2500 в месяц, график 6/1. Необязательно знание английского языка. Возможен карьерный рост для лучших сотрудников.Копирайтинг6 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется опытный копирайтер для работы в команде Nastya Docs в нише финансов и инвестиций. Основные задачи: создание email-текстов, контента для сайтов и других текстовых материалов. Обязателен грамотный русский язык и наличие портфолио. Условия работы удаленные, уровень заработной платы обсуждается на собеседовании.Копирайтинг7 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется создание контента для видео на темы криптовалют и трейдинга. Необходимо написать сюжет и текст, основываясь на примере, предоставленном заказчиком. Ожидается проработка деталей для дальнейшей передачи монтажеру. Важно иметь опыт в данной области и разбираться в тематике.Копирайтинг7 заявокЗакрыт4 месяца назад
Ищется копирайтер для Telegram-канала Breaking Asia, говорящий на китайском языке. Задачи включают поиск новостей из маркетинга и рекламы в Азии, перевод и рерайт. Требуется умение работать с информацией и оперативно представлять её в интересном формате.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт5 месяцев назад
Требуется создать описания карточек товаров для бренда кухонной посуды, включая сковородки, кастрюли и тарелки. Объем текста 700-900 символов без пробелов. Необходимо знание SEO для интеграции ключевых слов. Текст должен быть на украинском языке.Копирайтинг32 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Ищется копирайтер для написания статей о переезде и адаптации в Германии. Задачи включают написание текстов с нуля, рерайт материалов и подбор изображений. Нагрузка составляет 4-5 статей в неделю. Знание немецкого языка будет плюсом.Копирайтинг8 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется копирайтер для написания статей и кейсов по темам 1С: ИТС, сервисы и сопровождение. Ожидается создание контента на страницы услуг, написание 3 статей и 2 кейсов в месяц, а также рерайт от 5 страниц. Бюджет 10 тыс. за текст. Примеры работ обязательны.Копирайтинг6 заявокЗакрыт5 месяцев назад