SEO рерайт медицинских текстов ищем профессионала

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Закрыт16 заявок106 просмотров

Ищем опытного фрилансера для качественного рерайта и копирайта текстов на медицинскую тематику. Задачи включают:

  • SEO-оптимизацию текстов для улучшения видимости в поисковых системах.

  • Сохранение точности медицинской информации.

  • Легкость восприятия и читабельность для целевой аудитории.

Требования:

  • Опыт работы с медицинскими текстами.

  • Навыки SEO-оптимизации.

  • Ответственный подход к срокам и качеству.

Если у вас есть портфолио, будем рады его увидеть!

SEOОптимизация сайтов
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