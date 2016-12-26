SEO статья на тему - услуга чистка ковров с вывозом на фабрику

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Завершен9 заявок330 просмотров

Нужна познавательная, информативная статья на тему для чего нужно стирать ковры или что будет если не чистить ковёр, в чем опасность?  Желательно больше конкретики, цифр, фактов.

Нужно раскрыть тему, а дальше написать несколько слов о том, что лучший способ это чистка ковров с вывозом на фабрику и предложить ознакомится с услугой по ссылке http://fabrika-kovrov.kz

Текст надо оптимизировать по запросу "чистка ковров астана" (доля ключевого слова в тексте 2-2,5%)

Требования: Уникальность текста, 2000-3000 символов.

P.S.: Чтобы понять тематику можете посмотреть сайт http://fabrika-kovrov.kz. Статья будет размещена на блог платформе https://yvision.kz

8 лет назад
elgembaev
Даурен 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

solla
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$5
2 дня
Статья понравилось. Отлично.
Четкая постановка задачи, быстрая проверка и оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

solla
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад

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