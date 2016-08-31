Seo-тексты, тематика Лечебная косметика

Ищу копирайтеров, способных писать лёгкие, читабельные, информативные тексты и работать по ТЗ.

Объем работы большой, нужны информативные статьи для интернет-магазина. Одна статья порядка 2,5 к.

Требования:

- отличная грамотность (рус.яз)

- умение кратко и красиво излагать суть

- умение структурировать информацию

- навыки seo-копирайтинга (требования не сложные, но они есть)

- готовность сдавать работу в срок!

- знание тематики - Лечебная/аптечная косметика, косметология.

Оплата в рублях, желательно на карту банка России. Стоимость обсуждается, приоритет оптимальному соотношению "цена = качество контента".

Подробности сотрудничества оговариваются, есть перспектива дальнейшей занятости. Проект интересный для тех, кто может и хочет работать) В процессе подскажем, расскажем, направим в нужное русло.

Рассмотрю все заявки с указанием цены за 1 к знаков без пробелов, со ссылкой на портфолио и примерами работ.