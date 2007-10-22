Серии статей о недвижимости за рубежом.

Информация может включать в себя:

* серию статей-обзоров, с элементами аналитики, в том числе, за прошлые периоды, в общем, по Рынку недвижимости (инвестиции в недвижимость определённой страны – в первую очередь; некоторые аспекты (качество, количество и т.д.) строительства в определённой стране, регионе страны, нас.пункте; сфера дополнительных послепродажных услуг (аналитика, обзор качества услуг) и др.);

* статьи о секторе ипотечного кредитования (применимо к гражданам СНГ в частности);

* статьи о сфере нормативного регулирования правоотношений, возникающих в случае покупки недвижимости (правосубъектность гражданина, визовый режим, налоговый режим и др.);

* статьи о сфере страхования (обязательного, добровольного).

Каждая серия должна начинаться с основ освещаемой сферы и к последней статье тема должна быть исчерпана по состоянию на дату завершения, а у читателя должно сложиться определённое, близкое к объективному состоянию, желательно положительное, мнение.

Статьи должны быть уникальны, не составлены из разных блоков ранее кем-либо созданных.

Желательно, чтобы они были уже SEO-оптимизированы.

* Качественный - это текст, который напечатан с соблюдением всех норм русского языка, является уникальным для поисковиковиков, претендует на оригинальность в стилистике.