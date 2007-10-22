Серии статей о недвижимости за рубежом.

$2000
КопирайтингЗавершен7 заявок495 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Информация может включать в себя:

* серию статей-обзоров, с элементами аналитики, в том числе, за прошлые периоды, в общем, по Рынку недвижимости (инвестиции в недвижимость определённой страны – в первую очередь; некоторые аспекты (качество, количество и т.д.) строительства в определённой стране, регионе страны, нас.пункте; сфера дополнительных послепродажных услуг (аналитика, обзор качества услуг) и др.);

* статьи о секторе ипотечного кредитования (применимо к гражданам СНГ в частности);

* статьи о сфере нормативного регулирования правоотношений, возникающих в случае покупки недвижимости (правосубъектность гражданина, визовый режим, налоговый режим и др.);

* статьи о сфере страхования (обязательного, добровольного).

Каждая серия должна начинаться с основ освещаемой сферы и к последней статье тема должна быть исчерпана по состоянию на дату завершения, а у читателя должно сложиться определённое, близкое к объективному состоянию, желательно положительное, мнение.

Статьи должны быть уникальны, не составлены из разных блоков ранее кем-либо созданных.

Желательно, чтобы они были уже SEO-оптимизированы.

* Качественный - это текст, который напечатан с соблюдением всех норм русского языка, является уникальным для поисковиковиков, претендует на оригинальность в стилистике.

16 лет назад
5050482
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
Xandra
49 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$2000
Госпожа Александра подготовила Блестящую обзорную статью об ОАЭ. Всё сделано в строгом соответствии с заданием. Сдана досрочно. Внесение корректив не потребовалось. Оценка - отлично! Продолжаем плодотворное сотрудничество. ... Я просто поражаюсь, насколько тонко Александра способна прочувствовать атмосферу, детали при подготовке материала. Статьи получаются просто-таки чарующие, ласкающие воображение читателя, погружающие его в пелену фактов и образов.
Интересная работа. Быстрая оплата. Приятно иметь дело с корректным, надежным работодателем. Лучшие рекомендации. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
hrystenko
50 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$2000
Господин Алексей за всё время нашего плодотворного сотрудничества проявил себя как пунктуального, корректного, креативного копирайтера. Хотелось бы отдельно отметить оперативность выполнения работ и их качество, которые позволяют выделить его как опытного специалиста, которому можно доверить долгосрочные, трудоёмкие и требующие полной отдачи проекты. С удовольствием продолжаем совместную работу.
helpyr
Елена 
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$2000
che777
Андрей 
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
7 отзывов
16 лет назад
$2000
FPM
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
259 отзывов(-1)
16 лет назад
$2000
Господин Антон выполнил задание в строгом соответствии с ТЗ. Работу получил в установленные сроки. Качество материалов можно оценить как отличное. Отзывчивый и оперативный исполнитель, чётко понимающий задачи. Рекомендую как профессионального копирайтера.
Хороший заказчик. Точно описал задание. Моментально расплатился. Продолжу сотрудничество. Рекомендую.
  • Похожие заказы

  • "Тест-драйв" детских программ для рисования

    Что нужно: Устанавливать на свой компьютер и анализировать детские программы для рисования на предмет простота, удобство, инструменты, режимы обучения, возможность сохранять рисунок, польза для ребёнка, возраст для которого программа подходит, платформа, требования к ПК, цена, производитель ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • 4 мини статьи

    Нужны две статьи по созданию сайтов и две по раскрутке и оптимизации сайтов

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Придумать название проекта

    $500

    Придумать название проекта Есть проекты: yell.ru, Контакт, Навигатор и другие. Все они предоставляют программное обеспечение - каталог организаций. У нас подобный проект, но в него входит ежедневное обновление через интернет + он-лайн услуги. Необходимо придумать ему название.

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Уникальный контент главной страницы

    Здравствуйте! Необходимо придумать уникальный контент главной страницы сайта. Страница компании по разработке сайтов, продвижении в Интернет, дизайне и оптимизации под поисковики. 300-350 слов. Упор надо делать только на разработку сайтов и преимущества другим организациям. Обязательно использование ключевых фраз: "Создание сайт(ов)a Волгоград" "Разработка ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Рерайтинг - для людей как с опытом, так и без него

    Необходимы люди с опытом или без опыта рерайтинга текстов. Приблизительное пояснение требований к рерайтингу: я буду присылать Вам две-три статьи. Из них необходимо будет сделать одну. Принцип следующий: необходимо вникнуть в смысл и писать как бы ...

    Копирайтинг4 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Написание историй о мобильных телефонах

    $50

    На одном из сайтов скоро появится раздел - МОБИЛЬНЫЕ ИСТОРИИ - в этом разделе будут: веселые и грустные истории, любовные и раздорные, любые истории связанные с мобильным телефоном. Не упусти свой шанс прислать нам свою ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Составление рассылки

    Нужен человек для составления рассылок на тему "аниме" и "Япония". Раз в неделю, в выходные. Собираете самую интересную информацию по интернету о событиях, которые произошли за данную неделю. Желательно чтобы тематика была вам ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание вопросов к тестам по С++

    $900

    Требуется автор для составления тестов по с++. Требования - отличное знание предмета, умение грамотно излагать мысли в письменном виде. Есть список, в нём около 100 тем, к каждой нужно сделать по 9 вопросов. Вопросы должны носить сугубо ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад