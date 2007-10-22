Серии статей о недвижимости за рубежом.

Что нужно: Устанавливать на свой компьютер и анализировать детские программы для рисования на предмет простота, удобство, инструменты, режимы обучения, возможность сохранять рисунок, польза для ребёнка, возраст для которого программа подходит, платформа, требования к ПК, цена, производитель ...
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Информация может включать в себя:
* серию статей-обзоров, с элементами аналитики, в том числе, за прошлые периоды, в общем, по Рынку недвижимости (инвестиции в недвижимость определённой страны – в первую очередь; некоторые аспекты (качество, количество и т.д.) строительства в определённой стране, регионе страны, нас.пункте; сфера дополнительных послепродажных услуг (аналитика, обзор качества услуг) и др.);
* статьи о секторе ипотечного кредитования (применимо к гражданам СНГ в частности);
* статьи о сфере нормативного регулирования правоотношений, возникающих в случае покупки недвижимости (правосубъектность гражданина, визовый режим, налоговый режим и др.);
* статьи о сфере страхования (обязательного, добровольного).
Каждая серия должна начинаться с основ освещаемой сферы и к последней статье тема должна быть исчерпана по состоянию на дату завершения, а у читателя должно сложиться определённое, близкое к объективному состоянию, желательно положительное, мнение.
Статьи должны быть уникальны, не составлены из разных блоков ранее кем-либо созданных.
Желательно, чтобы они были уже SEO-оптимизированы.
* Качественный - это текст, который напечатан с соблюдением всех норм русского языка, является уникальным для поисковиковиков, претендует на оригинальность в стилистике.
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