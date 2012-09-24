Серия текстов на тематику сайты, продвижение и т.д

Нужна серия текстов по такому плану:

Тематика: создание сайтов, поддержка, продвижение все что с этим связано. Я даю тему статьи, ключи и план статьи, или тезисами о чем она должна быть + термины, которые надо объяснить. Вы сами ищите источники. На выходе уникальность близкая к 100% нужна и высокая читабельность (тексты строго для людей). Пока что нужно порядка 15 текстов. Только для фрилансеров с портфолио в этой тематике. Обязательно пишите цену и сроки.