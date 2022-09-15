Шукаю автора на IT тематику, технічне спрямування

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Закрыт7 заявок302 просмотра

Добрий день! Потрібно написати статтю про CSS фреймворки. Важливо, щоб ви мали розуміння сфери.Ще величезний плюс - розуміння, як зробити текст таким, щоб він подобався пошуковикам. Пишіть, будь ласка, вказуючи кейси на схожу тематику та вартість.

CSS
3 года назад
tanyalegkobt_
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