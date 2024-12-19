Шукаю філолога, журналіста для написання статті

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Закрыт16 заявок98 просмотров

Потрібно написати текст з теми: Мовна стратегія та медіа-репрезентація у повоєнній Україні

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