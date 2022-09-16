Доброго дня, шукаю професійного копірайтера. Необхідно створювати тексти в публіцистичному та науковому стилях потім переводити їх на англійську мову, але без гугл перекладача так, как переклад виходить не адаптований на аудиторію котра проживає в США. Ціна задежить від вашого досвіду та якості текстів которі отримаємо. Теми в основному по рекрутингу в ІТ сфері.