Скласти опитувальник про цільову аудиторію у Google Forms

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Закрыт8 заявок649 просмотров

Скласти опитувальник про цільову аудиторію у Google Forms.

Потрібно +- 20 питань, з варіантами відповідей.

Для притулку для тварин.

4 года назад
srdi
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