Сочинение на немецком "Как я провел Пасху"

Срочно нужно сочинение на немецком языке "Как я провела Пасху". Стиль изложения - простой, школьный. Описать, что в чистый четверг мылись, потом красили яйца, на пасху ходили в церковь и т.д. Можете найти текст в интернете. Главное - чтобы написано было от первого лица. Желательно быстро, оплата сразу. Пишите в личку.

Формат - 1 стр А4.