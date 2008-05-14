Требуется контент для сайта транспортной тематики (перевозка грузов по России, перевозка грузов по Москве. Оплата хорошая.
Сочинение на немецком "Как я провел Пасху"
Срочно нужно сочинение на немецком языке "Как я провела Пасху". Стиль изложения - простой, школьный. Описать, что в чистый четверг мылись, потом красили яйца, на пасху ходили в церковь и т.д. Можете найти текст в интернете. Главное - чтобы написано было от первого лица. Желательно быстро, оплата сразу. Пишите в личку.
Формат - 1 стр А4.
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