Сообщения на форумах

Если коротко - нужно зарегистрироваться на форуме, заполнить профиль максимально естественно и написать комментарии в тематических разделах. Никаких ссылок в комментариях не нужно, просто написать сообщение по теме, высказать свое мнение. Все очень просто.

Основной уклон на сайты женской тематики. Красота, здоровье, дом, семья, дети.

Список форумов мы предоставляем, также даем почту на которую нужно регистрировать все аккаунты, размер поста на форуме на ваше усмотрение, главное не писать бред, чтобы посты не удалялись. По нашим подсчетас средняя длина поста 10-20 слов.

В заявке к проэкту указывайте сколько хотите за одну регистрацию и за один пост. Также оставляйте свои контактные данные, желательно скайп.

Заказ большой, всего около 200 форумов, на каждом форуме нужно сделать по 10 сообщений.