Надо отредактировать, (ПРОИЗВЕСТИ РЕРАЙТИНГ) текста первой страницы сайта. Моторяд. Он должен быть: 1) продающий 2000 знаков + 2-3 раздела(абзаца с заголовками) по 500 знаков ( Должен быть написан для человека) ...
Составить коммерческое предложение
Здравствуйте.
Мебельная компания, специализирующая на продаже офисной мебели. Имеется отдел активных продаж, состоящий из 5 человек. В обязанности менеджеров входит заниматься холодным обзвоном. После того, как был найден потенциальный клиент, ему отправляется коммерческое предложение с прайсами на продукцию.
Большая часть таких клиентов просит отправить коммерческое предложение на имя определенного лица. К сожалению, предложений таких отправляется много, а вот продаж по ним мало. Задача заключается в том, чтобы составить продающий текст. Такой текст, который будет производить определенное положительное впечатление на читателя. Чтобы он "цеплял" читателя такого письма.
Так же, обращаю Ваше внимание, что это не рассылка, а персонализированная отправка письма, на ФИО определенного лица. Я думаю при составлении текста этот факт нужно учесть, и как то акцентировать на этом внимание.
Готов щедро отблагодарить людей имеющих большой опыт в подобных работах. Для этого, хотелось бы взглянуть на уже составленные коммерческие предложения.
PS Вероятно нужен человек понимающий, что такое социальная инжинерия.
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