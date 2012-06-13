Составить коммерческое предложение

Здравствуйте.

Мебельная компания, специализирующая на продаже офисной мебели. Имеется отдел активных продаж, состоящий из 5 человек. В обязанности менеджеров входит заниматься холодным обзвоном. После того, как был найден потенциальный клиент, ему отправляется коммерческое предложение с прайсами на продукцию.

Большая часть таких клиентов просит отправить коммерческое предложение на имя определенного лица. К сожалению, предложений таких отправляется много, а вот продаж по ним мало. Задача заключается в том, чтобы составить продающий текст. Такой текст, который будет производить определенное положительное впечатление на читателя. Чтобы он "цеплял" читателя такого письма.

Так же, обращаю Ваше внимание, что это не рассылка, а персонализированная отправка письма, на ФИО определенного лица. Я думаю при составлении текста этот факт нужно учесть, и как то акцентировать на этом внимание.

Готов щедро отблагодарить людей имеющих большой опыт в подобных работах. Для этого, хотелось бы взглянуть на уже составленные коммерческие предложения.

PS Вероятно нужен человек понимающий, что такое социальная инжинерия.