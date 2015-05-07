Составить коммерческое предложение

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Завершен6 заявок184 просмотра

Компания много лет работает в области ИТ (создание сайтов, разработка соответствующих программ) для определенного круга заказчиков (государственные организации-медицинские центры).

Нужно написать письмо-предложение тем учреждениям с которыми еще не работаем (у которых нет сайта, чтобы они захотели создать его). В письме будет приложен персональный дизайн для данного учреждения. Письмо будет отправлено по электронной почте (не официальным письмом), поэтому стиль должен быть соответствующий.

10 лет назад
shurman
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Berezyavka
Вероника 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
10 лет назад
$20
3 дня
Спасибо за сотрудничество. Все сделано согласно ТЗ
Было приятно сотрудничать с Александром, проверка и оплата - практически сразу после сдачи работы.

Заявки фрилансеров

Berezyavka
Вероника 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
10 лет назад