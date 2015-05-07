Составить коммерческое предложение

Компания много лет работает в области ИТ (создание сайтов, разработка соответствующих программ) для определенного круга заказчиков (государственные организации-медицинские центры).

Нужно написать письмо-предложение тем учреждениям с которыми еще не работаем (у которых нет сайта, чтобы они захотели создать его). В письме будет приложен персональный дизайн для данного учреждения. Письмо будет отправлено по электронной почте (не официальным письмом), поэтому стиль должен быть соответствующий.