Составить тексты ссылок для sape

Помогите пожалуйста придумать название для web-студии, состоящей пока из двух человек. Маленькой такой, но самостоятельной. Автору лучшего названия – 50 WMZ Если так ничего и не выберем, утешительный приз 10 WMZ самому старавшемуся. Предложения кидайте в личку или сюда, ...