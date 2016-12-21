Задача: написание отзыва продукции, фотографии предоставляем мы, вы пишете плюсы и минусы. Нужен аккаунт на irecommend - желательно не новый, а чтоб там были и другие отзывы. Разовая подработка, оплата за отзыв.
Составление описаний отелей
Нужно составить несколько отельных подборок, что-то вроде “Топ-10 лучших отелей города N”. Для первого текста я дам готовый список отелей, остальные нужно будет подбирать самостоятельно, по заданным параметрам.
К каждому из отелей нужно составить короткое (один абзац, до 400 збп), но привлекательное описание. Оно должно содержать не унылые банальности, вроде “в номере телевизор, на стене кондиционер, в ванной шампунь…”, а действительно интересные подробности об отеле.
Идеальное описание должно содержать “фишку”, которая выделяет этот отель среди остальных. Искать такие “фишки” можно в описаниях на сайтах бронирования, но лучше в отзывах побывавших в отеле туристов. Оплата по факту, $1 за 1000 знаков без пробелов. Дальше - в зависимости от качества первого текста.
Заявки фрилансеров
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