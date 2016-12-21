Составление описаний отелей

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Закрыт24 заявки241 просмотр

Нужно составить несколько отельных подборок, что-то вроде “Топ-10 лучших отелей города N”. Для первого текста я дам готовый список отелей, остальные нужно будет подбирать самостоятельно, по заданным параметрам.

К каждому из отелей нужно составить короткое (один абзац, до 400 збп), но привлекательное описание. Оно должно содержать не унылые банальности, вроде “в номере телевизор, на стене кондиционер, в ванной шампунь…”, а действительно интересные подробности об отеле.

Идеальное описание должно содержать “фишку”, которая выделяет этот отель среди остальных. Искать такие “фишки” можно в описаниях на сайтах бронирования, но лучше в отзывах побывавших в отеле туристов. Оплата по факту, $1 за 1000 знаков без пробелов. Дальше - в зависимости от качества первого текста.

8 лет назад
super_jeans
Александр 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
8 дней назад

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