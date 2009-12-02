Составление ТЗ для игры

$150
КопирайтингЗакрыт3 заявки223 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется геймдизайнер для составления ТЗ для игры под iPhone. Необходимо описать логику игры на основе имеющейся настольной игры. Игра будет содержать образовательную составляющую поэтому нужно продумать подачу материала пользователю. Игра Samsara : Wheel Of Life будет основана на древней тибетской традиции.

14 лет назад
Anantago
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Уникальные словосочетания для интернет-магазина

    ЕЩЕ для ОСОБО ОДАРЕННЫХ - рассматриваются только с УКАЗАННОЙ ЦЕНОЙ в ПРОЕКТЕ!!! Необходимо составить уникальные предложения в кол-ве 30 шт. для магазина бытовой техники. все самое просто и нехитрое уже написано...нужно реально оригинал! нужно чтобы текст в предложении ...

    Копирайтинг5 исполнителей
    Завершен
    14 лет назад

  • Статьи для интернет магазина животных

    Здравствуйте. На данный момент нужно 10 статей для сайта интернет магазина товаров для животных, домашних питомцев. Параметры статей: 1200-1500 збп. каждая статья. Тематика животные, но не использовать статьи вида "видов животных", слишком общих статей о конкретных животных, ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать две сео новости

    http:/ /www. kupislona.kz/ должно касаться казахстана, рынка и торговли, а также содержать ключевые слова вот ключевые слова http://wordstat.yandex.ru/?cmd=words&amp;page=1&amp;text=%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&amp;geo=159&amp;text_geo=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD можно любые использовать справа и слева

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Необходимо наполнить сайт ява играми

    Необходимо наполнить сайт ява играми, игра добовляеться на сайт через спец форму, добавляеться картинка и файл игры, и при добавлении игры необходимо придумать для нее описание и название , или переписать описание, пример Мечи ярости ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сделать качественный рерайт описания товаров

    Есть два заказа(1 и 2) на рерайтинг: 1 и 2 - разные сайты, домены и подробности которых узнаются в личной переписке 1. Рерайтинг описания товаров по каталогу екселя, состоит из 2х этапов: 1.1 сейчас надо сделать рерайти 80 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Рерайт

    Здравствуйте! Есть тексты (сайты) на определённую тему. Надо выбрать основное и составить текст на эту же тему. 7000-8000 зн. Назовите примерную стоимость.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад